కరోనా కలికాలం.!ఖాళీ అవుతున్న ఊళ్లు.!రద్దీగా మారుతున్న స్మశానాలు.!కాల్చడానికి కర్రలు కూడా కరువే.!

హైదరాబాద్ : సమాజంలో అత్యంత దయనీయపరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. కరోనా రెండోదశ విలయతాండవానికి చాలా మంది అశువులుబాస్తున్నారు. అయినవాళ్లు, స్నేహితులు బంధువులు అనేక మంది అకాల మరణానికి గురవుతున్నారు. కరోనా నిబందనల పేరుతో కడచూపుకు కూడా నోచుకోలేని దుర్భర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇక స్మశానాల పరిస్దితి అత్యంత దారుణంగా తయారయినట్టు తెలుస్తోంది. అడపా దడపా వచ్చే శవాలకు అంతిమ సంస్కారం చేసే వల్లకాడులు అనేక శవాలతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. శవాలకు చితి పేర్చడానికి గాని, దహనం చేయడానికి గాని కర్రలు లేక అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.

The condition of the cemeteries seems to have been made extremely bad. Funeral parlors for the corpses coming from rarely are interspersed with many corpses. It seems that there are many problems with no sticks for cremation.