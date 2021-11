పగటిపూటే చీకటి.!నగరంలో కమ్ముకున్న మబ్బులు.!తెల్లవారు నుంచే జల్లులు.!తుపాను ప్రభావం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బంగాళా ఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావం తెలంగాణ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తోంది. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడమే కాకుండా నగరంలో చిరు జల్లులు కురిసాయి. ఇక శనివారం తెల్లవారు ఝామునుంచే హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ నగరంలో పగటిపూటే చీకటిని తలపిస్తోంది. తెల్లవారు ఝాము నుంచే నగరం తడిసి ముద్దవుతోంది.

English summary

Hyderabad and Telangana districts are likely to receive moderate rainfall due to the cyclone. Mainly the city of Hyderabad is experiencing daytime darkness. The city has been soaking wet since dawn.