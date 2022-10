Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో హైదరాబాద్ కు చెందిన బోయినపల్లి అభిషేక్ రావు ను సిబిఐ అధికారులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అభిషేక్ రావును సిబిఐ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో, నిన్నటి నుండి కొనసాగుతున్న బోయినపల్లి అభిషేక్ రావు సీబీఐ కస్టడీ కీలకంగా మారింది.

English summary

Boinapally Abhishek Rao is facing trial in CBI custody for three days in the Delhi liquor scam. The CBI, inquiry with Abhishek rao about the role of business and political leaders in the Delhi liquor scam creates interest.