తెలంగాణాలో డెంగ్యూ పంజా: దేశంలో 10వ స్థానంలో; ఇప్పటివరకు ఎన్ని కేసులంటే?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెంగ్యూ కేసును తీవ్రంగా నమోదవుతున్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది నమోదైన కేసులు రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఒకపక్క కరోనా మహమ్మారి కొత్త వేరియంట్ అయిన ఒమిక్రాన్ భయం, మరోపక్క కోవిడెంగ్యూ కేసులతో సతమతమవుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెంగ్యూ తీవ్రత ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా పరేషాన్ చేస్తోంది.

English summary

While 2,173 dengue cases were registered in Telangana last year, as on November 21 this year, 6284 dengue cases were reported. The number of dengue cases in Telangana has tripled this year as compared to last year.