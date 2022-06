డబుల్ ఇంజన్ అంటే ట్రబుల్ ఇంజనే.!అదే టిఆర్ఎస్ ఇంజన్ అంటే అన్నీ సంక్షేమ పథకాలేనన్న హరీష్ రావు.!

Telangana

ఆందోల్/హైదరాబాద్ : రేణుక ఎల్లమ్మ ఎత్తిపోతల పథకం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను మంత్రి హరీష్ రావు దుమ్మెత్తి పోసారు. రేణుకా ఎల్లమ్మ ఎత్తి పోతల పథకంతో ఇక్కడి ప్రజల చిరకాల వాంఛ తీరిందని, సింగూరు నీళ్లతో రేణుక ఎల్లమ్మ పాదాలు కడుగుతామని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నామన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. మొత్తం 14 గ్రామాల్లో 3000 ఎకరాలకు సాగు నీటి కొరత తీరుతుందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. గతంలో ఇక్కడికి సమీపంలోనే సింగూరు జలాశయం ఉన్నా, ఈ ప్రాంతాలు తడిచే పరిస్థితి లేదనొ, ఇక్కడి ప్రాంతాల రైతులకు చుక్క నీరు అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు హరీష్ రావు.

