టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావుకు ఈడీ భారీ షాక్: రూ. 80 కోట్ల ఆస్తుల అటాచ్

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణలో అధికార టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావుకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) భారీ షాకిచ్చింది. నామా తోపాటు ఆయన కుటుంబానికి చెందిన రూ. 80.66 కోట్లను జప్తు చేసింది. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లోని మధుకాన్ గ్రూప్ ప్రధాన కార్యాలయం తోపాటు హైదరాబాద్, ఖమ్మం, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని 28 స్థిరాస్తులను అటాచ్ చేసింది.

ED has provisionally attached 28 immovable properties and other assets worth Rs 80.65 Cr. belonging to Mr. Nama Nageshwar Rao & his family members in an ongoing money laundering case against M/s Ranchi Expressway Ltd, Madhucon Projects Limited and its director and promoters.