ఈడీ నోటీసులు కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వ మనోధైర్యాన్ని ఏమాత్రం దెబ్బతీయలేవు.!రేవంత్ ఘాటు స్పందన.!

హైదరాబాద్ : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఎనిమిదేళ్ల పాలన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనే కలలోకి వస్తున్నట్టుందని, అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారని మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎ. రేవంత్ రెడ్డి బీజేపి పై మండిపడ్డారు. బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఇచ్చిన ప్రైవేటు ఫిర్యాదు పై నమోదు చేసిన కేసును ఎనిమిదేళ్లుగా సాగతీస్తూ, తాజాగా శ్రీమతి సోనియాగాంధీ, శ్రీ రాహుల్ గాంధీలకు ఈడీ ద్వారా నోటీసులు ఇప్పించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నానన్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

Malkajgiri MP and TPCC president A. Rewanth Reddy has lashed out at the BJP for being biased against the Congress party. He strongly condemns the issuance of notices to Mrs. Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi by the ED.