ఎర్రబెల్లి అన్ స్టాపబుల్.!అన్ ప్లగ్గుడ్.!ప్రేమతో దయాకర్.!మునుగోడులో ఊపేస్తున్న మంత్రి.!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ మంత్రులందరిలో కన్నా ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మంచి దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో అందరి మంత్రులకన్నా ఒకడుగు ముందుండి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు. అంతే కాకుండా మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా హవా నడుస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. చండూరులో పాలకుర్తి నియోజకవర్గ పవర్ పని చేస్తున్నట్టు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక కు నోటిఫికేషన్ వెలువడిన వెంటనే పార్టీ అధ్యక్షుడు, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నేతలకు మునుగోడు ప్రచార బాధ్యతలు అప్పగించారు.

English summary

Errabelli Dayakar Rao is acting aggressively among all Telangana ministers. Minister Errabelli Dayakar Rao is campaigning one step ahead of all other ministers in the previous by-election campaign.