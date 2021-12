అందరి లగ్గం చేస్తాడు.!కేసీఆర్ ఓ మామ, ఓ తండ్రి.!సీఎంను పొగడ్తలతో ముంచిన ఎర్రబెల్లి.!

Telangana

oi-Harikrishna

వరంగల్/హైదరాబాద్ : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పంచాయతీ రాజ్ శాఖా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు రైతులతో మమేకమయ్యారు. కల్లాల్లో పనిచేసుకుంటున్న రైతులతో ముచ్చటించారు. రైతులను పేరు పేరునా పలకరిస్తూ, ఎంత పొలం చేసినవు? ఎంత పండింది? గిట్టుబాటు ఉందా? అంటూ అరా తీశారు. రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా, వారి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులు ధాన్యాన్ని బాగా ఎండబెట్టి, తేమ, తాలు లేకుండా జగృత్త పడితే, మంచి ధర వస్తుంది అని రైతులకు ధైర్యం చెప్పారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి. ఈ సందర్బంగా అర్హులకు వివిధ పథకాల కింద మంజూరైన చెక్కులను అందజేసారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు.

English summary

Panchayati Raj Minister Errabelli Dayakar Rao met the farmers in the joint Warangal district. Captivated with farmers working in the quarries.Dayakar Rao handed over the cheques sanctioned under various schemes to the beneficiaries.