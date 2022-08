వరంగల్ తూర్పుపై ఈటల రాజేందర్ ఫోకస్; ఎమ్మెల్యే నన్నపునేనికి టెన్షన్; దీనివెనుక పెద్ద కథే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంపై ఈటల రాజేందర్ ఫోకస్ పెట్టరా? వచ్చే ఎన్నికల్లో వరంగల్ తూర్పున కాషాయ జెండా ఎగురవేసే వ్యూహంతో ఈటల రాజేందర్ పావులు కదుపుతున్నారా? సిట్టింగ్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ ని ఓడించి తీరాలన్న కసితో ఈటల రాజేందర్ వరంగల్ తూర్పుపై దృష్టి సారించారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Etela Rajender focused on Warangal East. Secret Meetings are being held to join strong leaders from the TRS party. This made MLA Nannapuneni tense. Nannapuneni narender, who targeted him during the Huzurabad by-election, is now being targeted by Etela.