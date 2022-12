Mallareddy: మంత్రి మల్లన్నకు కష్టాలు..! ఇక్కడ ప్లెక్సీల లొల్లి, అక్కడ ఎమ్మెల్యేల భేటీ..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ పట్ల తెలంగాణ తీరుకు నిరసనగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో బీఆర్ఎస్ ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయ కార్యక్రమాలకు అనుసంధానం చేయాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పదుల సార్లు ఈ విషయంపై విజ్ఞప్తి చేసిన కేంద్రం స్పందించడం లేదన్నారు.

English summary

BRS organized dharna programs in all district centers in protest of Telangana's attitude towards Telangana. The BRS leaders demanded that the employment guarantee scheme should be linked to agricultural programmes.