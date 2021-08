RS Praveen Kumar: నేడు బీఎస్పీలోకి ఆర్ఎస్పీ.. 'అదే నా లక్ష్యం.. ఒక్క క్షణం కూడా వృథా చేయదలుచుకోలేదు'

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ నేడు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ(బీఎస్పీ)లో చేరనున్నారు. నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎన్‌జీ కాలేజీ మైదానంలో జరిగే సభలో బీఎస్పీ నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ రాంజీ గౌతమ్ సమక్షంలో ఆయన బీఎస్పీ కండువా కప్పుకోనున్నారు. తన భవిష్యత్ ఎజెండాను,కార్యాచరణను ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రకటించనున్నారు.ప్రవీణ్ కుమార్ చేరికతో బీఎస్పీ కచ్చితంగా బలోపేతమవుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ప్రవీణ్ కుమార్ ఓ టీవీ ఛానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తుత రాజకీయాలు,కేసీఆర్ పాలనపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు.

IPS RS Praveen Kumar :అనూహ్య నిర్ణయం-పదవికి రాజీనామా-తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం..?

English summary

RSP into BSP-Former IPS officer RS ​​Praveen Kumar will join the Bahujan Samaj Party (BSP) today. He will be join BSP in the presence of BSP National Coordinator Ramji Gautam at a meeting to be held at the NG College Grounds in Nalgonda district