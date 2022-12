దళిత బంధు, గిరిజన బంధు లాగా ఇంటి బంధు ఇవ్వండి.. కొత్త డిమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితుల కోసం దళిత బంధు ఇస్తున్నామని చెబుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం , గిరిజనుల కోసం గిరిజన బంధు ఇస్తామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇదే క్రమంలో తాజాగా ఇంటి బంధు పథకాన్ని కూడా ఇవ్వాలని డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చుకోవటం కోసం, ఇల్లు కట్టుకోవాలని భావించే నిరుపేదలకు పది లక్షల రూపాయల సహాయాన్ని ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

Give inti bandhu like dalit bandhu and girijana bandhu.. a new demand is heard. To this extent, a large number of poor people protested under the auspices of MCPI(U) in Narsampet constituency of Warangal district.