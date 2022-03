వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్: పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల డిస్కౌంట్ కు గడువు పొడిగింపు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ట్రాఫిక్ చలాన్ ల సేకరణ విషయంలో వినూత్నంగా ఆలోచించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు, ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్ పెట్టిన వారి కోసం పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల క్లియరెన్స్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలకు చలాన్లలో 75 శాతం డిస్కౌంట్, ఫోర్ వీలర్ వాహనాలకు చలాన్లు 50 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ డిస్కౌంట్ లో చలాన్లు చెల్లించడానికి నెల రోజుల గడువు పెట్టిన క్రమంలో వాహనదారుల నుండి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

English summary

Home Minister Mahmood Ali has good news for motorists. It was revealed that the deadline for discounting pending traffic challans has been extended by another 15 days.