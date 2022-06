మాజీమంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఇంటివద్ద భారీగా పోలీసులు.. కొల్లాపూర్ లో టెన్షన్.. కారణమిదే!!

Telangana

ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. గత కొంత కాలంగా మాజీ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు కు, ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి కి మధ్య కొనసాగుతున్న మాటల యుద్ధం ఇప్పుడు తారా స్థాయికి చేరుకుంది. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ లో నియోజకవర్గం అభివృద్ధి, అవినీతి విషయంలో ఇరువురు నేతలు చేసుకున్న సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్ల పర్వంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు మాజీ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఇంటివద్ద భారీగా మోహరించి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారు.

former minister Jupally Krishna Rao and MLA Beeram Harshavardhan Reddy war has reached to peaks. As leaders throw open challenges and prepare for the debate. Police were heavily deployed at the home of former minister Jupally. With this tension in kollapur.