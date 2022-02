మేడారం జాతరకు హెలికాఫ్టర్ లో వెళ్ళిరండి; తెలంగాణా కుంభమేళా స్పెషల్ రైడ్ ఎంజాయ్ చెయ్యండి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మేడారం జాతరకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రోడ్డు మార్గం ద్వారా మేడారం జాతరకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులు ట్రాఫిక్ లో ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేకుండా, హెలికాప్టర్ సేవలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లుగా ప్రకటన చేసింది. 13వ తేదీ నుండి మేడారం జాతరకు వెళ్లే భక్తులకు హెలికాప్టర్ సేవలను అందిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

English summary

Devotees can chose to travel by helicopter to Medaram Jatara.The services will started by february 13th. Devotees can Enjoy the Telangana Kumbh Mela Special Ride in helicopter. .. here are the details.