ఎమ్మెల్సీ, మాజీ స్పీకర్ సిరికొండ మధుసూదనాచారికి హైకోర్టు నోటీసులు.. ఎందుకంటే!!

Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొలి శాసనసభ స్పీకర్ గా పని చేసిన సిరికొండ మధుసూదనాచారికి సీఎం కేసీఆర్ గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే . తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల నియామకాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ లో ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ, మాజీ శాసన సభాపతి సిరికొండ మధుసూదనా చారికి హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనర్హులను శాసనమండలికి ఎంపిక చేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సామాజిక కార్యకర్త ధనగోపాల్ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను స్వీకరించిన ధర్మాసనం మాజీ స్పీకర్ మధుసూదనాచారికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసు విచారణను డిసెంబర్ 7వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

English summary

The High Court has issued notices to current MLC and former Legislative Assembly Speaker Sirikonda Madhusudana Chary in a petition filed against the appointment of Governor Quota MLCs in Telangana state