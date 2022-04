టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీకి భారీ ఏర్పాట్లు ... 33 వెరైటీల పసందైన వంటకాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ పార్టీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న పార్టీ ప్లీనరీకి హైదరాబాద్ మహా నగరం ముస్తాబైంది. ఎటు చూసినా హైదరాబాద్ గులాబీ మయంగా కనిపిస్తుంది. 27వ తేదీన టిఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని మాదాపూర్ లోని హెచ్ఐసీసీలో నిర్వహించాలని తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ప్లీనరీకి సంబంధించిన భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మంత్రులు స్వయంగా దగ్గరుండి ప్లీనరీ ఏర్పాటు పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

English summary

The city of Hyderabad is all set for the TRS Party's most ambitious party plenary. 33 varieties of favorite dishes will be prepared for the delegates coming to the Plenary.