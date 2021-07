Kaushik Reddy Audio Leak : టీఆర్ఎస్ టికెట్ నాకే.. దుమారం రేపుతోన్న కౌశిక్ రెడ్డి ఆడియో లీక్...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక కాక రేపుతోంది. నియోజకవర్గంలో రాజకీయం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో తెలియని ఉత్కంఠ నెలకొంది. బీజేపీ తరుపున ఈటల మినహా మిగతా పార్టీలు ఇంకా అభ్యర్థులను ప్రకటించలేదు. ప్రధాన పార్టీలైన టీఆర్ఎస్,కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎంపిక విషయంలో మల్లగుల్లాలు పడుతున్నాయి. ఆసక్తికర విషయమేంటంటే... గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరుపున పోటీ చేసిన పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఊగిసలాటలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆయన కాంగ్రెస్‌లోనే ఉన్నప్పటికీ ఏ క్షణమైన గులాబీ గూటికి చేరవచ్చునన్న ప్రచారం ఊపందుకుంది. దానికి బలం చేకూర్చేలా తాజాగా ఓ ఆడియో లీకైంది.

An audio tape of congress leader Kaushik Reddy gone viral on social media.In that audio Kaushik Reddy was talking to a TRS party worker of Huzurabad,claiming himself that he got TRS ticket to contest in Huzurabad.