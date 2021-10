నేటితో హుజురాబాద్ నామినేషన్ల దాఖలుకు తెర, ఈటల రాజేందర్, బలమూర్ వెంకట్ నామినేషన్లు నేడే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నికల కోలాహలం కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ రాజకీయాలలో ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారిన హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికకు ఈరోజుతో నామినేషన్ల గడువు ముగియనుంది. అక్టోబరు 1వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరించనుండగా శుక్రవారం సాయంత్రంతో నామినేషన్లకు తెర పడనుంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విధించిన కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ తో నామినేషన్లు దాఖలు చేస్తున్నారు.

English summary

The nominations process will close by october 8th evening. Etela Rajender, Balamoor Venkat, entered the ring from the BJP and Congress party, filing their nominations on last day.