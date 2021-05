హైదరాబాద్ ఎయిర్ కార్గో సురక్షిత రవాణా.! 100 టన్నులకు పైగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ల సరఫరా.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: కరోనావైరస్ దేశాన్ని కుదిపేస్తున్నప్పటి నుండి, ఆ మహమ్మారిపై జరుగుతున్న పోరాటంలో జీఎమ్మార్ హైదరాబాద్ ఎయిర్ కార్గో విశిష్ట సేవలందిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. కోవిడ్ రిలీఫ్ మెటీరియల్‌ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం, పంపిణీ చేయడంలో ఎయిర్ కార్గో నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. కరోనావైరస్ దేశంలో వెలుగు చూసిన నాటి నుండి, వ్యాక్సిన్లు, వైద్య పరికరాలు, పీపీఈ కిట్లు, మాస్కులు, శానిటైజర్ల వంటి కోవిడ్ రిలీఫ్ మెటీరియల్‌ను తీసుకువెళ్ళే అనేక ఫ్రెయిటర్ విమానాలకు ఎయిర్ కార్గో సేవలందించినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Since the emergence of the coronavirus in the country, Air Cargo seems to have served a number of freighter aircraft carrying Covid relief material such as vaccines, medical equipment, PPE kits, masks and sanitizers.