అడ్డా కూలీపై హత్యాచారం-కర్రతో ఆమె జననాంగాల్లో గాయపరిచి-భార్య సహకారంతో దారుణం...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రోడ్డుపై వెళ్లే ఒంటరి మహిళలు,అడ్డా కూలీలే లక్ష్యంగా హత్యలకు పాల్పడుతున్న ఓ జంటను దుండిగల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఓ మిస్సింగ్ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఈ జంటను అరెస్ట్ చేయగా సంచలన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఈ జంట గతంలోనూ ఇలాంటి హత్యలకు పాల్పడినట్లుగా అనుమానిస్తున్నారు. మహిళల మెడలోని బంగారాన్ని కాజేసేందుకే ఈ నేరాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

English summary

The Dundigal police on Thursday confirmed the arrest of a couple on charges of raping and murdering a 35-year-old woman at Madaram in Jinnaram of Sangareddy district. The victim who went missing from Dundigal was found dead in Sangareddy.