Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ లోని ప్రసాద్ ఐమ్యాక్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. హైదరాబాద్ లో ఉండే చాలా మంది ఈ ఐమ్యాక్స్ లో సినిమా చూసే ఉంటారు. తాజాగా ఈ ఐమ్యాక్స్ లో అతిపెద్ద స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేశారు. సినీ ప్రియులు ఇప్పుడు ఈ అతిపెద్ద స్క్రీన్ లో సినిమా చొడొచ్చు. కానీ కొద్ద రోజులు ఆగాల్సిందే. అయితే ఐమ్యాక్స్ ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీన్ దేశంలోనే అతిపెద్దదని చెబుతున్నారు.

Largest screen of the country going up. Tallest that can be made in the whole world. This is a 64ft giant and 101.6ft in width. Specially made for Prasad's by @strong_mdi

Successfully handle by me😊