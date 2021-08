కొమురం భీం జిల్లాలో దారుణం .. బాలింతను అడవిలో వదిలేసి వెళ్ళిన 102 సిబ్బంది తీరు అమానవీయం

Telangana

కొమురం భీం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పెంచికల్ పేట మండలం కమ్మర్ గావ్ లో పసికందుకు జన్మనిచ్చిన ఓ బాలింతను అడవిలో వదిలి పెట్టి 102 సిబ్బంది వెళ్ళిపోయిన అమానవీయ ఘటన చోటు చేసుకుంది .దీంతో ఆమె తన సొంత ఊరికి చేరుకోవడానికి అనుభవించిన బాధ అంతా ఇంతా కాదు. అటవీ ప్రాంతంలో నడుచుకుంటూ పడరాని పాట్లు పడి తన స్వగ్రామానికి చేరుకుంది. ఇక ఈ ఘటన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల పట్టింపులేని తనానికి అద్దం పడుతుంది.

The atrocity took place in Komuram Bheem asifabad district. Komuram Bheem Asifabad District Penchikal Peta Mandal In Kammergaon, A child was born to a woman in kagaj nagar hospital and 102 team left the delivered woman in the forest. She walked through the forest area and reached her hometown with lot of problems and pains. The incident mirrors the negligence of the authorities and the people's representatives.