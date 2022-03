International Women's Day: ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. మహిళల కోసం ఆర్టీసీ అదిరిపోయే ఆఫర్లు

Telangana

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. అతివలను ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త ఆఫర్ లతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నజరానా ప్రకటించింది. ఈరోజు మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయించిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ, వయసు పైబడిన మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తూ, మహిళల పట్ల తమకున్న గౌరవ భావాన్ని ప్రకటించింది. అంతేకాదు మహిళల కోసం ఈరోజు పలు ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది ఆర్టీసీ.

#TSRTC Management happy to announce that women above 60 years can travel For free in all types of #TSRTCBuses on #WomensDay2022 8th March by producing their ID card. #TSRTCSHE #FreeTravel #Telangana TSRTCHQ puvvada_ajay Govardhan_MLA TV9Telugu WCDTelangana bbcnewstelugu pic.twitter.com/clYQxIQf5P

The RTC today announced a number of offers on the occasion of International Women's Day, offering free travel to women above 60 years of age. The RTC has decided to set up stalls at bus stands to help Dwakra women.