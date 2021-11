రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఉప ఎన్నికలు..!!? బీజేపీ నుంచి కోమటిరెడ్డి - టీఆర్ఎస్ కౌంటర్ ప్లాన్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో నాడు కేసీఆర్ అనుసరించిన వ్యూహాన్నే ఇప్పుడు బీజేపీ అమలు చేసేందుకు సిద్దం అవుతోంది. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో టీఆర్ఎస్ నేతలు పలు మార్లు రాజీనామాలు చేసారు. అనేక సార్లు ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచారు. ప్రజల్లో ఉన్న తెలంగాణ ఆకాంక్షను బలంగా చాటారు. ఇదే తరహాలో ఇప్పుడు బీజేపీ సైతం ముందుకు కదులుతోంది. దుబ్బాక..గ్రేటర్ హైదరాబాద్.. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన బీజేపీ..ఇప్పుడు మరిన్ని ఉప ఎన్నికలు జరగాలని కోరుకుంటోంది. దీని ద్వారా టీఆర్ఎస్ ను ఆత్మరక్షణలోకి నెడుతూ... వాటిల్లోనూ గెలవగలిగితే వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటికి మరింత బలం సాధించవచ్చనే అభిప్రాయంతో ఉంది. అందులో భాగంగా ముందుగా రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పైన బీజేపీ ఫోకస్ చేస్తోంది.

TRS have come up with a counter plan saying that there will be another Bypoll in the state and that Komati Reddy from BJP will contest.