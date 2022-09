కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డికి సిగ్గుందా.?చేనేత రంగానికి బీజేపి ఏంచేసింది.?మరొక్కసారి కడిగేసిన హరీష్ రావు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ఆర్థిక,వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు కు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి మద్య మాటల వార్ నడుస్తోంది. కిషన్ రెడ్డి ని సూటిగా అడుగుతున్నాం, సమాధానం చెప్పాలని, తెలంగాణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరుపున చేనేత రంగానికి, చేనేత కార్మికులకు ఏం చేసిందని హరీష్ రావు నిలదీసారు. దీనికి కిషన్ రెడ్డి ఏం సమాధానం చెప్పాలన్నారు. చేనేత రంగం మీద ఉద్యమ సమయంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని సీఎం హామీ ఇచ్చారని, నల్లగొండ జిల్లా బోధన్, పోచంపల్లి, సిరిసిల్లల్లో అనాడు ఆత్మ హత్యలకు పాల్పడిన కుటుంబాలకు యాబై లక్షలు అందించామన్నారు హరీష్ రావు.

English summary

A war of words is going on between Telangana Finance and Medical Health Minister Harish Rao and Union Minister Kishan Reddy. We are directly asking Kishan Reddy to give an answer, Harish Rao denied that what has been done to the handloom industry and the handloom workers by the central government of Telangana.