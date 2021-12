కరీంనగర్ నుండే కుదుపు.!గులాబీ పార్టీలో అసమ్మతి గళం.!వలసలు మొదలైట్టేనా.?

Telangana

oi-Harikrishna

కరీంనగర్/హైదరాబాద్: గత ఏడు సంవత్సరాలుగా అప్రతిహతంగా ముందుకు వెళ్తున్న గులాబీ పార్టీలో అనూహ్యంగా గుబులు మొదలైనట్టు తెలుస్తోంది. హుజూరాబాద్ లో పార్టీ ఓటమి పాలవ్వడం, గులాబీ ప్రభుత్వంపై ఇతర పార్టీలు విమర్శనాస్త్రాలు సంధించడం, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పై బీజేపి పైచేయి సాధించడం, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నిఖార్సైన ఉద్యమకారులకు కాకుండా ఇతర పార్టీలనుండి వచ్చిన నేతలకు అవకాశాలు కల్పిండం వంటి పరిణామాలు పార్టీ నేతలకు మిండుగుపడని అంశాలుగా పరిణమించాయి. దీంతో ఎప్పుడూ లేని విధంగా వ్యతిరేక గళాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఉద్యమాల పురిటి గడ్డ కరీంనగర్ నుండే ఈ అసంతృప్తి వినిపించడం చంద్రశేఖర్ రావు కోటరీని విస్మయారికి గురిచేస్తోంది.

English summary

The resignation of Chandrasekhar Rao came as a shocking development as he openly expressed dissatisfaction that Chandrasekhar Rao had acted unilaterally in the selection of MLC candidates without giving value to the opinion of many senior leaders who stood by the Telangana state.