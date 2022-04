త్వరలో కేసీఆర్ అరెస్ట్: ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పిందిదేనంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ పాలన అవినీతి మయమని కేఏ పాల్ విమర్శించారు. బుధవారం నాడు తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ తో భేటీ అయిన కేఏ పాల్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

KA Paul made shocking comments that KCR will be arrested soon and that he is an alternative to KCR in Telangana.