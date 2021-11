ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా మరోసారి కవిత.. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే కేసీఆర్ తనయ, మళ్ళీ మంత్రి పదవిపై చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తన కుమార్తె కవితను జాతీయ రాజకీయాల్లోకి తీసుకు వెళతారు అన్న చర్చకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. కవితను రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా పంపిస్తారని ప్రధానంగా చర్చ జరిగిన నేపథ్యంలో, ఫైనల్ గా కవిత మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనే ఉండనున్నట్లుగా తేలిపోయింది. నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ సీటు ఆమెకే కేటాయిస్తూ సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లోనే కవిత కీలకంగా వ్యవహరించనున్నారని నిర్ధారణ అయింది.

English summary

Nizamabad Local Bodies MLC candidate once again CM KCR gave the opportunity to Kalvakuntla Kavitha . KCR daughter will be in state politics. With this, the debate on the ministerial post started again.