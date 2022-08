కేసీఆర్..చరిత్ర మార్చకు; నల్గొండ ఫ్లోరైడ్‌ సమస్యపై కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆసక్తికర ట్వీట్‌

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మునుగోడు ప్రజా దీవెన సభలో కెసిఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తనదైన శైలిలో మండిపడ్డారు. మునుగోడు బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ నల్గొండ జిల్లాను ఫ్లోరైడ్ నుండి విముక్తుల్ని చేశామని చెప్పుకోవడం పై ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుతం కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి చేసిన ఈ ట్వీట్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Komatireddy Venkat Reddy was furious with KCR's comments that the TRS government was responsible for removing fluoride from Nalgonda district. Komatireddy Venkata Reddy tweeted interestingly saying KCR should not change history.