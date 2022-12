బెంగుళూరు డ్రగ్స్ కేసులోనూ కేసీఆర్ కుటుంబం పాత్ర; వదిలిపెట్టేది లేదన్న బండి సంజయ్

Telangana

ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్న బండి సంజయ్ కెసిఆర్ కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టేది లేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. లిక్కర్, డ్రగ్స్, క్యాసినో దందా చేసేవారి అంతు చూస్తామని బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజల సొమ్మును దోచుకుంటూ వేల కోట్లు దండుకుని లిక్కర్, డ్రగ్స్, పత్తాల దందాల్లో కేసీఆర్ కుటుంబం పెట్టుబడులు పెట్టిందని బండి సంజయ్ కెసిఆర్ కుటుంబం పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. 4వ రోజు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర చేస్తున్న బండి సంజయ్ ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలోని ఓలా గ్రామంలో మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ అవినీతి కుటుంబ పాలన పై తీవ్రస్థాయిలో నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Bandi Sanjay alleged that KCR family had invested in liquor, drugs and casino rackets. Bandi Sanjay concluded that KCR's family has a role in the Bengaluru drug case and will focus on it.