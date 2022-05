నిరుపేదల మెతుకులను గుంజుకున్న మూర్ఖుడు కేసీఆర్.!రాహుల్ ప్రసంగం ప్రగతి భవన్ స్క్రిప్టన్న బండి సంజయ్.!

Telangana

జడ్చర్ల/హైదరాబాద్ : కాంగ్రెస్-టీఆర్ఎస్ పొత్తు ఎన్నడో ఖాయమైందని, వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు 31 అసెంబ్లీ, 4 ఎంపీ సీట్లు ఇచ్చేలా సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఒప్పందం చేసుకున్నారని బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు, ఎంపీ బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. రాహుల్ గాంధీ రెండు రోజుల తెలంగాణ పర్యటన సందర్బంగా చేసిన ప్రసంగం మొత్తం ప్రగతి భవన్ నుండి పంపిన స్క్రిప్టులు మాత్రమేనని ఘాటు ఆరోపణలు చేసారు. ధరణి పేరుతో నిరుపేదల భూములను గుంజుకుంటున్న దుర్మార్గులు టీఆర్ఎస్ నేతలని, చంద్రశేఖర్ రావు కేబినెట్ లో వెంచర్ల శాఖను ఏర్పాటు చేస్తారేమో అనే సందేహాలు కలుతున్నాయన్నారు సంజయ్.

English summary

BJP Telangana chief Bandi Sanjay said the Congress-TRS alliance was certain to contest the coming elections and a decision had been taken on how many assembly seats to give to the Congress and how many MP seats to allot.He alleged that the speech made by Rahul Gandhi during his two-day visit to Telangana was only scripts sent from Pragati Bhavan.