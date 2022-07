తెలంగాణ ప్రజల కష్టార్జితం..కేసీఆర్ అవినీతికి బలైంది.!ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి ఫైర్.!

Telangana

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విమర్శలకు గురవుతోంది. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు కాళేశ్వరం పరీవాహక ప్రాంతాలు, లోతట్టు గ్రామాలు జలమయం అవ్వడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది. లక్ష కోట్లతో నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిరుపేద గ్రామీణ ప్రజల పాలిట శరాఘాతంగా మారిందని టీపిసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండి పడ్డారు. ఇందులో భాగంగా అన్నారం పంప్ హౌస్ నీళ్లలో నిండా మునిగిపోవడం శోచనీయమన్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

TPCC president Revanth Reddy said that the Kaleshwaram project built at a cost of one lakh crores has become a disaster for the poor rural people. As part of this, Revanth Reddy said that it is unfortunate that the Annaram pump house is drowning in water.