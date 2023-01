మోదీని మళ్లీ ప్రధానిగా చూడ్డానికే..: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ నెల 18వ తేదీన ఖమ్మంలో నిర్వహించిన భారత్ రాష్ట్ర సమితి బహిరంగ సభపై విమర్శలు మొదలయ్యాయి. ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు ఎదురుదాడికి దిగారు. బీఆర్ఎస్ ఏర్పాటు వెనుక పెద్ద కథే ఉందంటూ ఆరోపణలు గుప్పిస్తోన్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆదేశాల మేరకే ఈ పార్టీ ఆవిర్భవించిందనే విమర్శలూ వెల్లువెత్తుతోన్నాయి. ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ ఈ తరహా విమర్శల దాడికి దిగింది.

జగన్‌ను కలిసిన ప్రతిపక్షాల సీనియర్ నేత- నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా..!!

English summary

Telangana PCC Chief Revanth Reddy alleged that the BRS is hand in glove with BJP, which is why KCR is meeting the rest of opposition parties. They want to weaken Cong and make PM Modi’s way clear.