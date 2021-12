కేసీఆర్ బాద్యత విస్మరించారు.!కేంద్రం మోసం చేసింది.!రైతులను ఆదుకోవాలని గవర్నర్ కు కాంగ్రెస్ విజ్ఞప్తి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రైతంగాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిండా ముంచిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘాటుగా ఆరోపిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నప్పటికీ ఆ వివరాలను రైతులకు చెప్పలేదని, ప్రత్యామ్నాయ పంటల గురించి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వంపై నెపం మోపేందుకు కుట్రులు చేస్తున్నారని తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై గవర్నర్ కు ఫిర్యాదు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టత లేకుండా వ్యవహరించడంతో రైతుల పరిస్దితి ప్రశ్నార్ధకంగా తయారయ్యిందని, ధాన్యం కొసుగోలు అంశంలో జోక్యం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ బాబు నేతృత్వంలో గవర్నర్ కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు కాంగ్రెస్ నేతలు.

English summary

The Congress party has strongly accused the Telangana government. tpcc has complained to the governor that the farmers were not told the details despite agreements with the central government and were conspiring to seduce the central BJP government by not giving them advance notice of alternative crops.