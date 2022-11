కర్ణాటకతోపాటే తెలంగాణకు ఎన్నికలు??

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణకు ముందస్తు ఎన్నికలు రావని, షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతాయని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొద్దిరోజుల క్రితమే పార్టీ నేతలకు చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఊహాగానాలు మాత్రం ఆగలేదు. ఫిబ్రవరిలో అసెంబ్లీని రద్దుచేసి ఎన్నికలకు వెళతారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా ముందస్తు ఎన్నికలపై భారతీయ జనతాపార్టీ నేత కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కూడా కర్ణాటకతోపాటే తెలంగాణలో కూడా ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. కొన్ని నెలల్లో కర్ణాటకతోపాటు తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. నిర్మల్ జిల్లాలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

A few days ago, Chief Minister KCR told the party leaders that there will be no early elections for Telangana and it will be held as per the schedule.