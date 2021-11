కేసీఆర్ ఢిల్లీలో ఓమాట.!గల్లీలో మరోమాట.!తిప్పికొట్టాల్సిందే.!బీజేపి శ్రేణులతో బండి సంజయ్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఢిల్లీ వంగుతుంటడని, ఇక్కడ దుంకుతుంటడని బీజేపి తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మండి పడ్డారు. చంద్ర శేఖర్ రావు విధానాలకు కళ్లెం వేయకపోతే వ్యవస్థలన్నీ భ్రష్టుపట్టిపోతాయని సంజయ్ ద్వజమెత్తారు. ఢిల్లీ బీజేపి నేతలకు వంగి వంగి దండాలు పెట్టే కేసీఆర్ తెలంగాణలో ఏదో సాధించినట్టు గొప్పలు చెప్పుకుంటారని మండిపడ్డారు. ఇందిరా పార్క్ మహాధర్నాలో చంద్రశేఖర్ రావు బీజేపి మీద చేసిన వ్యాఖ్యలను బండి సంజయ్ పూర్తి తప్పుబట్టారు. చంద్రశేఖర్ రావును కట్టడచేసే అంశంలో మరింత దూకుడు పెంచాలని పార్టీ శ్రేణులకు బండి సంజయ్ సూచించారు.

Bandi Sanjay says all systems will be corrupted if Chandra Shekhar Rao's policies are not heeded. KCR, which bends down and lashes out at BJP leaders in Delhi, is incensed that they are proud to say that they have achieved something for Telangana.