ఢిల్లీలో కేసీఆర్ 'రాజశ్యామల యాగం': బీఆర్ఎస్ జాతీయవిధానం ప్రకటనపై ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారత రాష్ట్ర సమితి లాంఛనంగా ప్రారంభించిన తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ నేడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం ప్రత్యేక విమానంలో సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రాత్రికి ఢిల్లీ చేరుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను పరిశీలించనున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ విధానాన్ని ప్రకటించడానికి, జాతీయ కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. అంతేకాదు రాజ శ్యామల యాగం నిర్వహించనున్నారు.

English summary

Rajashyamala yagam will be performed on the occasion of inauguration of KCR's national office in Delhi. Moreover, the time was fixed for the announcement of the national policy of BRS. KCR is leaving for Delhi today and will stay there for a week.