నా దమ్ము - ధైర్యం మీరే : ఆగం చేస్తే నేనేం కావాలి - మోదీ.. ఏం పీక్కుంటావో పీక్కో: కేసీఆర్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

మునుగోడు వేదికగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ - అమిత్ షా ను టార్గెట్ చేసారు. అసలు ఈ ఎన్నిక ఎందుకు వచ్చిందో ఆలోచించాలన్నారు. మరో ఏడాదిలో ఎన్నికలు వస్తున్నాయని తేల్చి చెప్పారు. ఎన్నికలు వచ్చాయని ఆగం కావద్దని సూచించారు. బీజేపీకి ఓటు వేస్తే మోటార్లకు మీటర్లు వస్తాయని హెచ్చరించారు. ప్రధాని మోదీ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టమన్నారు.. సచ్చినా పెట్టమని చెప్పానని వివరించారు. మునుగోడు టు జాతీయ స్థాయిలో కామ్రేడ్లతో ఐక్యత సాగాలన్నారు.

English summary

CM KCR Appeal people in munugdou to support him to continue the schemes and pride of the state. KCR targets PM Modi and Shah in his public meeting.