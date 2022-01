ప్రియమైన శత్రువు.!బీజేపిని పెంచాలి, కాంగ్రెస్ ను తుంచాలి.!కేసీఆర్ వ్యూహం ఫలిస్తుందా?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత తెలంగాణ రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా మారిపోయింది. రేవంత్ తో పోల్చుకుంటూ రాజకీయాల్లో వెనకబడకూదనే భావంతో దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నాయి ఇతర పార్టీలు. తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీలు పైకి శత్రుత్వం నటిస్తూనే అంతర్గతంగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ - టీఆర్ఎస్ మాధ్య తెలంగాణలో నడుస్తోన్న పొలిటికల్ గేమ్ వారిద్దరి మధ్య మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లో భాగం అని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఘాటుగా ఆరోపిస్తోంది.

English summary

Special conditions prevailed in Telangana politics. The political landscape of Telangana changed completely after Revant Reddy took the reins of Telangana. Other parties are showing aggression with the feeling that they should not be left behind in politics as compared to Revant.