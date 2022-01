కేసీఆర్ ది క్రూరత్వంతో కూడుకున్న క్రిమినల్ బ్రెయిన్.!ఢీ కొట్టడం అసాద్యం.!కానీ.,రేవంత్ మరో సంచలనం

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : మంగళవారం సీఎల్పీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సంచలన అంశాలను వెల్లడించారు. రాబోవు సార్వత్రిక ఎన్నికల గురించి, గడిచిన ఉప ఎన్నికల గురించి, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఆలోచనా విధానాల గురించి, ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పుకుంటున్న బీజేపి గురించి, బండి సంజయ్ గురించి, రామానుజల స్వామి వారి సమత విగ్రహ ప్రతిష్టాపన గురించి ఆసక్తికర అంశాలను ప్రస్థావించారు. రాజకీయ నాయకుల భవితవ్యం, ప్రజల మనోభావాలు గురించికూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

TPCC president Revanth Reddy made the sensational revelation at a press conference held at the CLP office on Tuesday. Revanth Reddy made key remarks about the forthcoming general election, the by-elections that have passed and the thinking of CM Chandrasekhar Rao.