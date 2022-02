Telangana

హైదరాబాద్: దేశంలో మూడో ప్రత్యామ్నాయ కూటమి ఏర్పాటు దిశగా శరవేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇదివరకెప్పుడూ లేని వేగం ఇది. భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ, కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని వహిస్తోన్ యూపీఏకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఫెడరల్ ఫ్రంట్.. దేశ రాజకీయ తెరపైకి రావడానికి ఇక ఎంతో సమయం పట్టేలా కనిపించట్లేదు. ఈ దిశగా మరో కీలక ముందడుగు పడబోతోంది. హస్తిన వేదికగా కొత్త కూటమి ఏర్పాటు దిశగా ప్రాథమిక భేటీ ఏర్పాటుకాబోతోంది.

I assured her of DMK’s commitment to uphold State autonomy. Convention of Opposition CMs will soon happen out of Delhi! (2/2)

Tamil Nadu CM MK Stalin has said that a convention of Opposition CMs will soon be held in Delhi as part of an initiative by Mamata Banerjee.