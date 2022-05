ప్రచారం కోసమే కేసీఆర్ టూర్లు.!దొంగ సొమ్ము దాచుకునేందుకు కేటీఆర్ విదేశీ పర్యటన.!బండి సంజయ్ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పైన, ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ పైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఒకరు దోచుకున్న సొమ్మును దాచుకునేందుకు విదేశాలకు వెళ్తే మరోకరు ప్రచారం కోసమే దేశంలో పర్యటిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈనెల 25న కరీంనగర్ లోని వైశ్యా భవన్ నుండి హిందూ ఏక్తా యాత్ర చేపడుతున్నట్లు బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. తెలంగాణలోని హిందూ సమాజ ఐక్యతను చాటి చెప్పేందుకు నిర్వహించే ఈ యాత్రకు వేలాదిగా హిందూ బంధువులు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has expressed anger over Telangana CM Chandrasekhar Rao and his son KTR. One went abroad to hide the stolen money while the other was incensed that he was traveling in the country just for the sake of propaganda.