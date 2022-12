ఆదిభట్ల యువతి కిడ్నాప్ కేసు; నవీన్ రెడ్డి మహా ముదురు; వరంగల్లోనూ అతనిపై కేసు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మన్నెగూడ యువతి కిడ్నాప్ కేసు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. వందమంది ఇంటిపై వీరంగం వేసి, అడ్డొచ్చిన వారిని ఇష్టమొచ్చినట్టు కొట్టి, విధ్వంసం సృష్టించి యువతిని కిడ్నాప్ చేసినటువంటి ఘటనలో నిందితుడైన నవీన్ రెడ్డి చేసిన నేరాలను తవ్వుతున్న పోలీసులకు వరంగల్ జిల్లాలో అతనిపై గతంలో చీటింగ్ కేసు నమోదైనట్లుగా తెలిసింది.

ఆదిభట్ల కిడ్నాప్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్; నిందితుడు నవీన్ రెడ్డి స్టేట్‌మెంట్‌లో సంచలన విషయాలు

English summary

The police are investigating Naveen Reddy's previous crimes with latest Adibhatla kidnapping case. It was learned that there is a cheating case against him in Warangal too. Details of old cases are being known to file a PD act against him.