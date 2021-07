హుజూరాబాద్ లో గులాబీ వ్యూహం:కారెక్కనున్న బీజేపీ నేత పెద్దిరెడ్డి ..?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత కౌశిక్ రెడ్డి హుజురాబాద్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ టిక్కెట్ తనకే ఇస్తున్నారంటూ మాట్లాడిన ఆడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాదా కాంగ్రెస్ పార్టీ చర్యలు దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ తర్వాత కౌశిక్ రెడ్డి రాజీనామా, రేవంత్ రెడ్డి పై కౌశిక్ రెడ్డి చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాలను వేడెక్కించాయి. ఇక తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన కౌశిక్ రెడ్డి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడానికి రెడీ అవుతున్నట్లు గా తెలుస్తుంది. ఇందుకు ముహూర్తం కూడా నిర్ణయించుకున్నట్లుగా సమాచారం.

English summary

On the 16th of this month, in the presence of our Chief Minister KCR, Koushik Reddy will join in trs party. according to reliable sources. In the wake of the audio leak of TRS party leaders Padi Koushik Reddy in Huzarabad constituency aside, it has become interesting for him to join the TRS party despite making harsh remarks against him. Meanwhile, in Huzurabad constituency, former minister and BJP leader Inugala Peddireddy is also rumored to be likely to join the TRS.