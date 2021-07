ఏపీ వర్సెస్ తెలంగాణా : ఏపీ అభ్యంతరాలపై వివరణ ఇవ్వండి .. తెలంగాణా సర్కార్ ను కోరిన కేఆర్ఎంబీ

Telangana

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదం రోజుకో రకంగా మలుపులు తిరుగుతోంది. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ప్రాజెక్టు నిలుపుదల చేయడంతో మొదలైన వాటర్ వార్ ప్రస్తుతం పవర్ వార్ గా మారింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నాగార్జునసాగర్ డ్యాం నుండి, శ్రీశైలం, పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు అనుమతులు లేకుండా నీటిని వినియోగించడాన్ని వ్యతిరేకించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీనిపై కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు లేఖ రాసింది.

The Krishna River Management Board, in response to a letter written by the AP government on the use of Telangana water beyond the allocations from the Nagarjunasagar Dam, asked the Telangana government to comment on the objections raised by the Andhra Pradesh government. The Krishna River Management Board has directed the Telangana government to give an explanation for the AP's objections to the unilateral use of 13.4 TMC of water by Telangana in the name of power production from February 26 to May 31 this year.