టీడీపీకి ఎల్‌.రమణ రాజీనామా.. చంద్రబాబుకు షాక్; మూడే వాక్యాలతో రాజీనామా లేఖ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణ టిడిపి అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ రాజీనామా చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతకు తన రాజీనామాతో రమణ షాకిచ్చారు. తన రాజీనామా లేఖను శుక్రవారం టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబుకు పంపించారు రమణ. ఇక రాజీనామా లేఖలో మూడంటే మూడే వాక్యాలతో తాను పార్టీ మారబోతున్నట్లు తేల్చి చెప్పేశారు.

English summary

The resignation of Telangana TDP president L Ramana has come as a huge shock to the Telugu Desam Party. TTDP president L.Ramana resigned to TDP and send his resignation to chandrababu. In his resignation letter, he said he had decided to join the Telangana Rashtra Samithi with the idea of ​​getting closer to the people of the state in the wake of the changing political equations in Telangana.