అర్థరాత్రి అకస్మాత్తుగా క్రాకర్స్ మోత.!ఉలిక్కి పడుతున్న చంటి పిల్లలు.!నియంత్రణ ఏదీ.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : అర్ధరాత్రి గాఢనిద్రలో ఉన్నప్పుడు, చిన్న పిల్లలు సొక్కినోయి పడుకున్నప్పుడు, పగలంతా కష్టపడి రాత్రివేళ సోయి లేకుండా నిద్రలోకి జారుకున్నప్పుడు, అర్దారాత్రి అంతా సర్ధుమణిగి నిశ్శబ్దంగా ఉన్న సమయంలో ఉన్నట్టుండి కర్ణభేరి పగిలిపోయేంతటి శబ్దంతో, బాణాసంచా మోతలు మొదలైతే చెప్పుకునేది ఎవరికి.?కొన్ని మందల కుటుంబాలకు, కాలనీలకు సమస్యగా పరిణమించిన ఆ అంశాన్ని ఎవరికి మొరపెట్టుకోవాలి.?నిద్రఉన్న చిన్నపిల్లులు ఉలిక్కిపడి, గుక్కతిప్పుకోకుండా రోధిస్తుంటే ఆ బాధను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి.? ఒక సారి కాదు రెండు సార్లు కాదు.. ఏక ధాటిగా ఇళ్ల మీద అరగంటసేపు భరించలేని ధ్వనులతో బాంబులు కాలుస్తున్న వారి మీద ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి.? అసలు అర్ధరాత్రి కాలుస్తున్న భాణాసంచా పట్ల నియంత్రణ ఉంటుందా.?ఉండదా??

English summary

Opinions are being expressed that there should be control over the firing of fireworks which is causing serious disruption to the environment and bird wealth. There is talk that it would be better to implement a full-scale ban on fireworks.