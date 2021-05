Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కరోనా విజృంభిస్తున్న తరుణంలో దాని కట్టడి కోసం ప్రభుత్వం మొదట రాత్రి వేళ కర్య్పూను అమలు చేసింది. రాత్రి కర్య్పూ ద్వారా కరోనా ఉదృతి అంతగా తగ్గకపోడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం లాక్‌డౌన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. కరోనా రెండవ దశను నియంత్రించేంత వరకూ ప్రజలందరూ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గుంపులు గుంపులుగా చేరకూడదనే నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది తెలంగాణ సర్కార్. కాగా లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలను నగర ప్రజలు అంతగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు కనిపించడం లేదు. పోలీసులకు ఏదో ఒక కారణం చెప్తూ రోడ్ల మీద యధేచ్చగా తిరుగుతున్న దృశ్యాలు అనేకం కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

Lockdown restrictions do not following by the city people. There are a number of scenes appearing from the public that random roaming on the roads telling the police for some silly reason.